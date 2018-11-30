​Жители Ярославской области, как и прежде, смогут пользоваться льготами по оплате пребывания детей в дневных и оздоровительных лагерях. Такая информация прозвучала в Правительстве региона на совещании с уполномоченными представителями органов местного самоуправления, занимающихся организацией оздоровительной кампании.



– Областная Дума в первом чтении поддержала региональный законопроект о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. – Документ, в частности, предусматривает сохранение на ближайшие три года льгот по отдыху и оздоровлению детей в загородных лагерях в летний период.



Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдых будет бесплатным. Для этого в бюджете региона предусмотрено 78 миллионов рублей.



Еще около 30 миллионов пойдет на компенсации родителям в части оплаты пребывания детей в загородных лагерях со сменой не менее 21 дня. Для тех семей, в которых доход на одного члена не превышает 18900 рублей, компенсация (или частичная оплата) по-прежнему составит 6820 рублей, для остальных – 2 тысячи.



Также в областном бюджете заложены средства на пятидесятипроцентную оплату набора продуктов питания для детей в дневных лагерях.



Кроме того, на совещании были подведены итоги летней оздоровительной кампании. В 2018 году в ее рамках отдохнули 66024 ребенка, более 19 тысяч из которых – находящиеся в трудной жизненной ситуации. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на данный момент включено 517 организаций, из них в период летней оздоровительной кампании функционировало 508. В том числе это 24 загородных лагеря, 405 – с дневной формой пребывания детей, 5 – палаточных, 62 – профильных, 21 – труда и отдыха.