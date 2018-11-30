​30 ноября в Ярославле прошла апробация сдачи ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в новом, электронном формате – на компьютере с использованием различного программного обеспечения и языков программирования.



– В настоящее время мы активно разрабатываем компьютерный ЕГЭ по информатике, – пояснил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. – Значительную часть экзамена составляют задания по программированию, поэтому их выполнение на компьютере вполне естественно. Ранее для этого использовались бумажные бланки. Компьютерная форма открывает возможности автоматизированной проверки ответов, в том числе тестирования написанных участниками экзамена программ.



В тренировочном ЕГЭ, организованном Рособрнадзором, приняли участие более 3 тысяч 11-классников из более чем 35 регионов России. В Ярославле на тестирование пригласили 15 выпускников текущего года. Оно было организовано на базе средней школы №2.



Для проведения тренировочного ЕГЭ специально подготовили контрольные измерительные материалы нового образца, приспособленные к выполнению заданий с использованием программного обеспечения, языков программирования и сред разработки, изучаемых экзаменуемыми школьниками.



Новая модель экзамена предполагает автоматическую проверку ответов на федеральном уровне без участия региональных экспертов. В 2019 году пройдет повторная, более масштабная апробация данной технологии, а в 2020-м планируется ее внедрение в штатный режим.