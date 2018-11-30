​Детская поликлиника Угличской районной больницы получила новое оборудование, закупленное за счет средств резервного фонда Правительства России. На 3 миллиона рублей приобретены ЛОР-комбайн, тонометр для измерения внутриглазного давления и 12-канальный аппарат ЭКГ, а также дефибриллятор.



– В детской поликлинике созданы все условия для работы врачей, в том числе узких специалистов – офтальмолога, оториноларинголога, и для комфортного пребывания маленьких пациентов. Например, появление тонометра сразу же сказалось на сроках оказания помощи, – отметила врач-офтальмолог Марина Крайко. – Раньше детям с родителями для измерения внутриглазного давления приходилось ездить из Углича в Ярославль. А теперь все можно сделать за несколько минут.



В детской поликлинике медицинскую помощь получают 8050 детей. В рамках реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации» 1 октября здесь стартовал проект по совершенствованию профилактических медицинских осмотров для организованных детей сельских образовательных учреждений. Раньше им приходилось приезжать в Угличскую ЦРБ 3 – 4 раза, теперь – один раз. Для этого разработана рациональная логистика детей. Время ожидания в очереди у кабинета сокращено в три раза – с 30 до 10 минут, увеличено время работы врача непосредственно с пациентом в два раза, с 6 – 7 до 12 – 15 минут.



– В этом году в реализацию приоритетного проекта включено 35 поликлиник, из них 18 – взрослые, 17 – детские. Работа проведена в направлениях повышения качества оказания медицинских услуг, снижения их себестоимости за счет оптимизации площадей и стандартизации процессов, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Внедрение принципов бережливого производства, а также приобретение современного медицинского оборудования позволит пациентам поликлиники Угличской ЦРБ получать качественную медицинскую помощь в большем объеме и по месту жительства.