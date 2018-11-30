​Ярославские народные контролеры предложили доработать закон в отношении детской безопасности. Об этом рассказал региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Алексей Таганов 29 ноября в ходе встречи с председателем общественного совета федерального проекта Максимом Протасовым.



– В ходе проверок в детских развлекательных центрах мы не раз сталкивались с тем, что ответственность за безопасность ребенка в игровой комнате несет несовершеннолетний, с которым не заключен трудовой договор и который в силу возраста не сможет оказать первую помощь в случае происшествия. Такие случаи надо пресекать. К тому же сейчас в законе нет жестких требований к сотрудникам детских развлекательных центров иметь медицинскую книжку и справку об отсутствии судимости. Считаю, что эти документы должны обязательно присутствовать у человека, который имеет дело с детьми. Поэтому мы обратились к руководству партии с предложением выйти с инициативой и узаконить эти требования в отношении работодателя, – рассказал Алексей Таганов.



Еще одно предложение региональных народных контролеров касается ограничения торговли алкогольной продукцией вблизи парков и скверов, где отдыхают родители с детьми. Сейчас подобное ограничение установлено только в отношении образовательных учреждений.



Часть этих инициатив Алексей Таганов уже озвучил 15 октября в Москве в ходе обмена опытом с регионами, сейчас вопросы прорабатываются.



Максим Протасов отметил активность представителей проекта в Ярославской области и поблагодарил за хорошую работу в таких направлениях, как мониторинг качества продуктов в торговых точках, контроль дорожных ремонтов, а также благоустройства дворов по проекту «Городская среда».



В 2018 году в рамках реализации проекта «Народный контроль» в регионе проведено около 80 выездных проверок со специалистами разных ведомств. Выявлены десятки нарушений, которые удалось устранить благодаря своевременной реакции активистов проекта. Это и снятие просроченной продукции с прилавков, и встречи с подрядчиками, некачественно выполнившими контракты. Были ситуации, когда по инициативе народных контролеров в процесс вмешивались надзорные органы.



– Практически ни одно нарушение, выявленное в ходе рейдов, не осталось без нашего внимания. Мы контролировали каждый случай, выезжали повторно, следили за устранением проблем, при необходимости принимали более жесткие меры, – заявил Алексей Таганов. – И впредь мы будем продолжать отстаивать право жителей на получение качественных услуг, товаров и работ.