​Уважаемые юристы и ветераны юридического сообщества Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Ваш труд, затрагивающий все сферы общественных отношений, направлен на обеспечение бескомпромиссного верховенства норм права в повседневной жизни, в экономической деятельности, в функционировании органов власти.



Ярославские специалисты отрасли стоят на защите законных интересов и свобод всех жителей региона – представителей бизнеса, государственных структур, частных лиц. Вашими усилиями повышается уровень правовой культуры на территории области.



Убежден, что верность высоким гуманистическим идеалам, знания и накопленный опыт будут и впредь служить торжеству принципов справедливости.



Желаю доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов в работе!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов