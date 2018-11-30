|Уважаемые юристы и ветераны юридического сообщества Ярославской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд, затрагивающий все сферы общественных отношений, направлен на обеспечение бескомпромиссного верховенства норм права в повседневной жизни, в экономической деятельности, в функционировании органов власти.
Ярославские специалисты отрасли стоят на защите законных интересов и свобод всех жителей региона – представителей бизнеса, государственных структур, частных лиц. Вашими усилиями повышается уровень правовой культуры на территории области.
Убежден, что верность высоким гуманистическим идеалам, знания и накопленный опыт будут и впредь служить торжеству принципов справедливости.
Желаю доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов в работе!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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