​30 ноября губернатор Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с главой Угличского района Анатолием Курициным. Стороны обсудили дальнейшее развитие муниципального образования.



Один из ключевых вопросов – повышение качества жизни в районе, улучшение городской среды. В рамках программы «Газпром – детям» в настоящее время в Угличе строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь предусмотрены два бассейна – для детей и взрослых, зал для подготовительных занятий, тренажерный зал.



– Такие объекты необходимы для сохранения и улучшения здоровья населения региона. Правительство области держит их строительство под особым контролем, – сказал Дмитрий Миронов. – Как вы оцениваете ход работ на площадке? Когда комплекс откроется для посетителей?



– Строительство идет по графику. В настоящее время заканчивается монтаж конструкций, все подводится под крышу, – доложил Анатолий Курицин. – Сдача объекта планируется летом следующего года. Этот комплекс с бассейном жители района очень ждут.



В этом году при поддержке главы региона в Угличе приобретен в муниципальную собственность еще один важный для людей объект – Дом кино. Учреждение открылось в марте, и его уже посетили более 25 тысяч человек. Кинотеатр вышел на самоокупаемость.



– Необходимо продолжать его развитие, выводить этот культурный центр на новый уровень, – отметил Дмитрий Миронов. – Это очень важно для организации досуга граждан, и особенно молодежи.



Анатолий Курицин сообщил, что сейчас в Доме кино развиваются различные досуговые направления и эта работа будет продолжена.



В летний период Угличе многое сделано за счет средств губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». В частности, продолжилась реконструкция парка Победы. Проведено благоустройство пешеходной зоны у Каменского ручья, установлены санитарные модули на сумму более 6 миллионов рублей.



– В следующем году вновь попытаемся принять участие во всероссийском конкурсе Минстроя для малых городов, – поделился планами Анатолий Курицин. – В этот раз нашему проекту по реконструкции улицы Спасской в Угличе не хватило совсем немного для одобрения заявки. Всю уникальную центральную часть города мы рассматриваем как музей под открытым небом. Улица Спасская – значимый отрезок пешеходного туристического маршрута, уникальная по своей сути историческая часть Углича. Ее реконструкция будет способствовать привлечению туристов, а значит, развитию города, района и области в целом.



Развитие туризма для Углича как участника маршрута Золотое кольцо – очень важное направление. Отмечено, что туристско-информационный центр города вошел в десятку лучших в России. Его услугами ежегодно пользуются более 13 тысяч гостей города.



Также на встрече обсудили прохождение отопительного периода. Тепло подается в социальные объекты, жилой сектор района без аварий и срывов. Продолжен перевод соцобъектов с дорогостоящего электроотопления на экономичное пеллетное отопление. Современным оборудованием оснащены еще две школы в селах Заозерье и Воздвиженское. По итогам прошлого сезона экономия бюджетных средств при переходе на альтернативные источники тепла уже более 9 миллионов рублей, а по итогам 2018 – 2019 годов составит порядка 15 миллионов. Эти деньги пойдут на развитие социальной сферы.