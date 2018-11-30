​3 декабря в регионе начались аукционы для организации вырубки новогодних елей. Она будет проходить в Ярославском, Тутаевском и Даниловском лесничествах. Сейчас там уже начались работы по подбору деревьев из прироста, ведь главная задача – не нанести вред лесу.



– Заготовка строго регламентирована и разрешена только после заключения договоров купли-продажи в период с 15 декабря до 7 января, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Совместно с органами полиции для контроля за транспортировкой деревьев на дорогах общего пользования организуем работу стационарных постов. Кроме того, охрану хвойного молодняка будут обеспечивать передвижные группы с участием лесных инспекторов и сотрудников полиции.



Николай Савельев подчеркнул: жесткий контроль будет осуществляться и за победителями аукционов, заготавливающими новогодние ели по договорам купли-продажи. Эти лица вправе работать только на тех участках, которые указаны в документах.



– Реализация данного комплекса мероприятий позволила в прошлом году предотвратить незаконные рубки новогодних елей на территории региона, – отметил Николай Савельев.



Граждане, решившие самовольно срубить дерево для праздника, будут привлечены к административной или уголовной ответственности. За каждую ель предусмотрен административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме этого, придется возместить ущерб, нанесенный лесному хозяйству.



В случае если срублено несколько деревьев и ущерб превысил пять тысяч рублей, правонарушение определяется статьей 260 УК РФ, которая предусматривает различные виды наказаний, в том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы от двух до шести лет.



Жители региона могут сообщить о незаконных действиях в лесу на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 (бесплатная, круглосуточная), 8 (4852) 71-00-75, на адрес электронной почты департамента лесного хозяйства (dlh@yarregion.ru) или на официальных страницах департамента в сети Интернет (https://vk.com/id422559740, https://www.facebook.com/dlhyar/).