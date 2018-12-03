​В 2019 году финансирование губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» будет увеличено. Только на благоустройство дворовых и общественных территорий, спортивных сооружений, парков из федерального и областного бюджетов будет выделено более 500 миллионов рублей.



– В следующем году основными направлениями губернаторского проекта «Решаем вместе!» станут «Поддержка местных инициатив», «Дороги» и «Формирование современной городской среды», – сообщил заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец. – На последнее, согласно официальному письму Министерства строительства и ЖКХ РФ в адрес Ярославской области, запланировано выделение субсидии в размере 517 миллионов рублей. Это федеральная поддержка. Софинансирование региона должно составлять не менее 4 процентов. После принятия областного бюджета станет известна точная сумма.



В проектном офисе «Решаем вместе!» сообщили, что перечень объектов для благоустройства в 2019 году будет утвержден до 1 марта. При выборе общественных территорий муниципальные образования будут руководствоваться результатами рейтингового голосования, прошедшего в марте этого года.



– В этом году поддержку получили те проекты, которые заняли первые места по итогам голосования в марте, а в 2019-м будут профинансированы следующие объекты в рейтинге, – сказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Мы ориентируем руководителей муниципальных образований на то, чтобы в первую очередь они всегда обращали внимание на мнение жителей. В Ярославле, к примеру, второе место занял парк Юбилейный, и мэрия уже активно готовит проект его реконструкции. Ожидается, что общая сумма финансирования на реализацию всех направлений губернаторского проекта составит порядка 700 миллионов рублей.



Программа «Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Она стартовала в регионе в 2017 году по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. За два года приведено в порядок около 900 объектов.



Правительство области реализует проект совместно с партией «Единая Россия». В первый год финансирование составило 650 миллионов рублей, в этом году – 680 миллионов.