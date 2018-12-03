​3 декабря в регионе проходит патриотическая акция «Неизвестный – не значит забытый», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата.



Официальная делегация, в которую вошли заместитель губернатора Андрей Шабалин, и. о. мэра областного центра Владимир Волков, представители Общероссийского народного фронта, ветеранских объединений, поисковых отрядов, возложила цветы к Вечному огню в Ярославле.



Также в этот день представители общественных организаций посещают воинские захоронения, приводят в порядок могилы, зажигают свечи.



Одним из ключевых мероприятий дня стала церемония перезахоронения на Всехсвятском воинском кладбище в Рыбинске останков двух красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это уроженцы города Геннадий Голубкин и Сергей Батов. Первый, 1920 года рождения, погиб в Смоленской области, второй, 1921-го, в Калужской. Их останки были подняты по время поисковых работ.



Участие в церемонии приняли представители администрации Рыбинска, ветераны, военнослужащие Рыбинского гарнизона, школьники, члены патриотических организаций, а также правнук Геннадия Голубкина – Александр Голубкин. Ему передали личные вещи погибшего родственника.



Акция «Неизвестный – не значит забытый» организована Правительством области, мэрией Ярославля, региональным отделением Общероссийского народного фронта совместно с Российским союзом ветеранов Афганистана, Союзом десантников и Российской ассоциацией Героев.



День Неизвестного Солдата отмечается с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.



На территории Ярославской области находится 20 воинских захоронений, где погребены неизвестные воины Великой Отечественной войны.



Справка



Установление памятной даты День Неизвестного Солдата связано с событиями 3 декабря 1966 года. В ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. На месте захоронения 8 мая 1967 года был зажжен Вечный огонь.