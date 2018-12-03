​3 декабря в Ярославском художественном музее прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня юриста и 25-летию Конституции Российской Федерации, которое будет отмечаться 12 декабря. Были приглашены представители органов региональной, муниципальной власти, внутренних дел, прокуратуры, юстиции, адвокатуры, нотариата, налоговой службы, службы судебных приставов, преподаватели юридического факультета Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова и члены Ассоциации юристов России.



С профессиональным праздником от имени губернатора Дмитрия Миронова собравшихся поздравил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



– Юридическая помощь сегодня необходима в любом направлении деятельности, – отметил Роман Колесов. – От ваших профессионализма и неравнодушного отношения к делу зависят как успехи реализации социально-экономических проектов и соблюдение закона, так и судьбы людей.



Лучшие представители профессии, а также активные участники дней бесплатной юридической помощи в общественных приемных губернатора Ярославской области были отмечены почетными грамотами, благодарностями и знаками губернатора и Правительства области.



Кроме того, на торжественном мероприятии награждены победители конкурса «Юрист года», который проводит Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».