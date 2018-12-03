|Сегодня в Ярославле состоялось награждение лауреатов и дипломантов ежегодного регионального конкурса для лиц с ограниченными возможностями «Преодоление». В 2018 году на участие в нем поступило 47 заявок из 12 муниципальных образований. По итогам конкурсного отбора определены 19 финалистов.
От имени губернатора Дмитрия Миронова премии и дипломы победителям вручила директор областного департамента труда и социальной поддержки населения Лариса Андреева.
– Традиционно в Международный день инвалидов мы подводим итоги конкурса «Преодоление», который организуется Правительством региона ежегодно, – сказала Лариса Андреева. – Соревнования проходят в самых разных номинациях – это литературное и прикладное творчество, пение, художественное чтение, даже мультипликация, и в каждой конкурсное жюри определяет трех победителей. Я сама вхожу в это жюри и хочу отметить, что каждый год мы видим очень интересные работы, удивляемся мужеству, творчеству, мотивации наших конкурсантов.
Также сегодня названы победители регионального смотра-конкурса «За равные возможности», который проходит с 2006 года. Его главные задачи: создание дополнительных рабочих мест, улучшение организации и условий труда для лиц с ограниченными возможностями. В 2018 году в конкурсе приняли участие 28 предприятий области. Победителями признаны 11. Награды им вручил заместитель председателя областной Думы Николай Александрычев.
– Сегодня здесь собрались люди, у которых безграничные возможности в сфере профессионализма, своего труда, – сказал Николай Александрычев. – Я понимаю, как сложно себя преодолеть, но, сделав это, можно достичь больших высот – стать руководителями предприятий, общественных организаций. Низкий вам поклон!
Справка
Победители областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление»
Сценическое творчество:
лауреат – Людмила Олехова (Тутаевский МР);
дипломант 1-й степени – Николай Ковригин (Пошехонский МР);
дипломант 2-й степени – Сергей Ливенсон (Ярославль).
Художественное изобразительное творчество:
лауреат – Лариса Ефимова (Ростовский МР).
Декоративно-прикладное творчество:
лауреат – Николай Марков (Переславль-Залесский);
дипломант 1-й степени – Александр Малявин (Ростовский МР);
дипломант 2-й степени – Игорь Малышев (Рыбинский МР).
Литературное творчество:
лауреат – Евгений Гусев (Ярославль);
дипломант 1-й степени – Александр Воронников (Рыбинский МР);
дипломант 2-й степени – Виктор Матвеев (Рыбинск).
Кино- и медиатворчество:
лауреат – Анна Злобина (Ярославль);
дипломант 1-й степени – Александр Кирюшатов (Ярославль);
дипломант 2-й степени – Петр Голиков (Ярославль).
Спортивные достижения:
лауреат – Наталья Завиткова (Ярославль);
дипломант 1-й степени – Вадим Грачев (Ярославль);
дипломант 2-й степени – Геннадий Надеждинский (Даниловский МР).
Общественная деятельность:
лауреат – Светлана Пронина (Ростовский МР);
дипломант 1-й степени – Фирдаус Кузнечихина (Ярославль);
дипломант 2-й степени – Татьяна Шарикова (Переславль-Залесский).
Победители областного смотра-конкурса «За равные возможности» среди предприятий Ярославской области, применяющих труд инвалидов
Общественные объединения инвалидов:
1-е место – ООО «Производственная компания «Ярославич», ВОС, Ярославль, генеральный директор – Вячеслав Лысанов;
2-е место – ООО «Верхневолжское электроизделие» (ООО «ВЭЛИЗ»), Рыбинск, и. o. руководителя – Вячеслав Лысанов;
3-е место – ООО «Аппарель-Полиграфия» (Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»), генеральный директор – Владимир Подшивалов.
Государственные и муниципальные предприятия:
1-е место – ГУК «Ярославский областной центр творческой реабилитации инвалидов», Ярославль, директор – Наталья Гаврилова;
2-е место – МУ «Гаврилов-Ямский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран», Гаврилов-Ям, директор – Вера Пятницкая;
3-е место – ГБУЗ ЯО «Ростовская центральная районная больница», главный врач – Наталья Овечкина.
Предприятия независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, численность работников которых составляет не более 100 человек:
1-е место – ООО «Дельта», Тутаев, генеральный директор – Армен Асрян;
2-е место – ЗАО «Швейная фабрика», Переславль-Залесский, генеральный директор – Марина Крыкова;
3-е место – ООО «Аграрник», Борисоглебский МР, генеральный директор – Виктор Почернин.
Предприятия независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, численность работников которых превышает 100 человек:
1-е место – ЗАО «Санаторий имени Воровского», Рыбинский МР, генеральный директор – Наталия Кузнецова;
2-е место – ПАО «Ярославский завод «Красный маяк», Ярославль, генеральный директор – Евгений Мизернов;
3-е место – не присуждено.
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