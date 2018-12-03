​Сегодня в Ярославле состоялось награждение лауреатов и дипломантов ежегодного регионального конкурса для лиц с ограниченными возможностями «Преодоление». В 2018 году на участие в нем поступило 47 заявок из 12 муниципальных образований. По итогам конкурсного отбора определены 19 финалистов.



От имени губернатора Дмитрия Миронова премии и дипломы победителям вручила директор областного департамента труда и социальной поддержки населения Лариса Андреева.



– Традиционно в Международный день инвалидов мы подводим итоги конкурса «Преодоление», который организуется Правительством региона ежегодно, – сказала Лариса Андреева. – Соревнования проходят в самых разных номинациях – это литературное и прикладное творчество, пение, художественное чтение, даже мультипликация, и в каждой конкурсное жюри определяет трех победителей. Я сама вхожу в это жюри и хочу отметить, что каждый год мы видим очень интересные работы, удивляемся мужеству, творчеству, мотивации наших конкурсантов.



Также сегодня названы победители регионального смотра-конкурса «За равные возможности», который проходит с 2006 года. Его главные задачи: создание дополнительных рабочих мест, улучшение организации и условий труда для лиц с ограниченными возможностями. В 2018 году в конкурсе приняли участие 28 предприятий области. Победителями признаны 11. Награды им вручил заместитель председателя областной Думы Николай Александрычев.



– Сегодня здесь собрались люди, у которых безграничные возможности в сфере профессионализма, своего труда, – сказал Николай Александрычев. – Я понимаю, как сложно себя преодолеть, но, сделав это, можно достичь больших высот – стать руководителями предприятий, общественных организаций. Низкий вам поклон!



Справка



Победители областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление»



Сценическое творчество:



лауреат – Людмила Олехова (Тутаевский МР);



дипломант 1-й степени – Николай Ковригин (Пошехонский МР);



дипломант 2-й степени – Сергей Ливенсон (Ярославль).



Художественное изобразительное творчество:



лауреат – Лариса Ефимова (Ростовский МР).



Декоративно-прикладное творчество:



лауреат – Николай Марков (Переславль-Залесский);



дипломант 1-й степени – Александр Малявин (Ростовский МР);



дипломант 2-й степени – Игорь Малышев (Рыбинский МР).



Литературное творчество:



лауреат – Евгений Гусев (Ярославль);



дипломант 1-й степени – Александр Воронников (Рыбинский МР);



дипломант 2-й степени – Виктор Матвеев (Рыбинск).



Кино- и медиатворчество:



лауреат – Анна Злобина (Ярославль);



дипломант 1-й степени – Александр Кирюшатов (Ярославль);



дипломант 2-й степени – Петр Голиков (Ярославль).



Спортивные достижения:



лауреат – Наталья Завиткова (Ярославль);



дипломант 1-й степени – Вадим Грачев (Ярославль);



дипломант 2-й степени – Геннадий Надеждинский (Даниловский МР).



Общественная деятельность:



лауреат – Светлана Пронина (Ростовский МР);



дипломант 1-й степени – Фирдаус Кузнечихина (Ярославль);



дипломант 2-й степени – Татьяна Шарикова (Переславль-Залесский).



Победители областного смотра-конкурса «За равные возможности» среди предприятий Ярославской области, применяющих труд инвалидов



Общественные объединения инвалидов:



1-е место – ООО «Производственная компания «Ярославич», ВОС, Ярославль, генеральный директор – Вячеслав Лысанов;



2-е место – ООО «Верхневолжское электроизделие» (ООО «ВЭЛИЗ»), Рыбинск, и. o. руководителя – Вячеслав Лысанов;



3-е место – ООО «Аппарель-Полиграфия» (Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»), генеральный директор – Владимир Подшивалов.



Государственные и муниципальные предприятия:



1-е место – ГУК «Ярославский областной центр творческой реабилитации инвалидов», Ярославль, директор – Наталья Гаврилова;



2-е место – МУ «Гаврилов-Ямский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран», Гаврилов-Ям, директор – Вера Пятницкая;



3-е место – ГБУЗ ЯО «Ростовская центральная районная больница», главный врач – Наталья Овечкина.



Предприятия независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, численность работников которых составляет не более 100 человек:



1-е место – ООО «Дельта», Тутаев, генеральный директор – Армен Асрян;



2-е место – ЗАО «Швейная фабрика», Переславль-Залесский, генеральный директор – Марина Крыкова;



3-е место – ООО «Аграрник», Борисоглебский МР, генеральный директор – Виктор Почернин.



Предприятия независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, численность работников которых превышает 100 человек:



1-е место – ЗАО «Санаторий имени Воровского», Рыбинский МР, генеральный директор – Наталия Кузнецова;



2-е место – ПАО «Ярославский завод «Красный маяк», Ярославль, генеральный директор – Евгений Мизернов;



3-е место – не присуждено.