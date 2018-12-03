​В следующем году денежную компенсацию расходов по найму жилья дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат в том же объеме, что и в этом. В проекте областного бюджета на эти цели заложено около 30 миллионов рублей.



– В нашем регионе такая мера социальной поддержки действует с 2014 года, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают компенсацию расходов по договору найма жилых помещений до фактического предоставления им жилья. Сейчас такой социальной помощью пользуются более 300 человек.



Денежная компенсация выплачивается ежемесячно, а ее размер зависит от населенного пункта, в котором арендуется жилье. В городских округах она не превышает 10 тысяч рублей, в городских поселениях – 7 тысяч рублей, в сельских – 5 тысяч рублей.



Количество тех, кому предстоит получить жилье, составляет 1249 человек. В их числе – 22-летняя Анастасия Панова, мама двухлетнего Ярослава. В 2016 году, оказавшись в трудной жизненной ситуации, девушка, сама бывшая воспитанница детского дома, обратилась в службу постинтернатного сопровождения «Маленькая мама». Главная задача ее сотрудников – предотвращение вторичного сиротства. Молодой маме, одной воспитывающей ребенка, пришли на помощь.



– Мне помогли оформить договор аренды и теперь каждый месяц перечисляют компенсацию, – рассказала Анастасия Панова. – Думаю, уже в следующем году получу свое жилье.



Сейчас Анастасия – студентка колледжа. В «Маленькую маму» привела сына на занятия по подготовке к детскому саду. К слову, записаться в детский сад независимо от места регистрации тоже стало возможным благодаря договору аренды жилья.



В Ярославской области с 2013 года по настоящее время жильем обеспечены 1144 человека из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».