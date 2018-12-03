​7 декабря в Ярославле будет открыт первый уникальный экстрим-парк. Проект создания крытой современной площадки для занятий всеми молодежными видами спорта реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Миронова.



– Новый экстрим-парк станет самой большой и современной площадкой для занятий экстремальными видами спорта на всей территории Центрального федерального округа, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – В прошлом году после обращения молодежи мы открыли скейт-площадку в парке 1000-летия Ярославля. И вот, снова объединив усилия, мы создаем новый объект. Здесь спортсмены смогут заниматься круглый год.



3 декабря готовность объекта оценил директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.



– Готовность площадки фактически 100-процентная, парк полностью оборудован, – сообщил он по итогам проверки. – Сегодня мы увидели, что профессиональные специалисты поработали над дизайном парка. Установлено и проверено на прочность соборудование. Уверен, что появление такого объекта послужит ключевым фактором в развитии популярных молодежных видов спорта в Ярославской области, таких как скейтбординг, ВМХ, трюковый самокат, велотриал и паркур.



Экстрим-парк – результат совместной деятельности Правительства области, Федерации скейтбординга России, РФСОО «Федерация скейтбординга Ярославской области», ГАУ ЯО «Дворец молодежи», представителей молодежных видов спорта и частного бизнеса. Площадка располагается на базе существующего спортивно-развлекательного центра «Ярбатут» на улице Республиканской.



В торжественном открытии Ярославского экстрим-парка примут участие около 600 спортсменов-экстремалов.