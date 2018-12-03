​Группа компаний «ПИК» будет достраивать один из самых проблемных долгостроев Ярославля по адресу: проспект Фрунзе, 77. Это стало частью соглашения, которое сегодня подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент компании Сергей Гордеев.



– Выполнение задачи по увеличению темпов жилищного строительства и решение проблем дольщиков – это первостепенная цель, поставленная перед регионами Президентом страны Владимиром Путиным, – сказал губернатор. – Строительство этого проблемного объекта началось еще в 2012 году, но дом до сих пор не достроен. Сейчас степень его готовности составляет 60 процентов. Подчеркну, что завершение данного объекта носит важный социальный характер. Новоселья уже несколько лет ждут более 200 дольщиков.



В соответствии с достигнутыми договоренностями компания «ПИК» достроит и сдаст в эксплуатацию дом за счет собственных средств, без привлечения бюджетных источников. Инвестиции в строительство составят 250 миллионов рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2020 год.



– В ближайшее время наши строители выйдут на данную площадку и начнут работу, – сказал во время встречи Сергей Гордеев. – Постараемся до конца следующего года достроить объект полностью, чтобы дольщики получили свои квартиры.



Во время посещения долгостроя Дмитрий Миронов и Сергей Гордеев пообщались с участниками долевого строительства. Глава региона сообщил, что найден инвестор для завершения строительства и Правительство региона готово содействовать скорейшему завершению объекта.



Также Дмитрий Миронов вместе с Сергеем Гордеевым побывал в строящихся домах ЖК «Волга-парк». Это второй по масштабу проект группы компаний «ПИК» в Ярославле, в рамках которого будет возведено около 20 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры, паркинги.



Сейчас одно из зданий уже введено в эксплуатацию, два находятся в завершающей стадии. Выданы разрешения на строительство еще 14 многоквартирных домов, в том числе многоуровневых парковок. Освоение указанной территории в полном объеме позволит возвести более 250 тысяч квадратных метров жилья.



– Мы видели сегодня современные, комфортабельные дома. Такая работа – хороший пример для всех застройщиков, – сказал Дмитрий Миронов. – Впереди интересные планы, которые мы будем реализовывать вместе с опытной компанией, работающей на рынке строительства более 15 лет.



Достигнутые сегодня договоренности между регионом и ГК «ПИК» также предполагают сотрудничество в сфере перевода предприятий ЖКХ на стандарты цифровой экономики, строительство новых рыночно-ресторанных комплексов, что приведет к созданию новых рабочих мест.



Справка



Ярославская область входит в десятку лидеров ввода в эксплуатацию проблемных объектов по ЦФО и планомерно решает проблемы обманутых дольщиков. В 2017 году в регионе застройщики сдали в эксплуатацию 16 жилых домов, строительство которых ранее было заморожено. В этом году еще 800 семей дольщиков получат долгожданные квартиры в 14 домах.