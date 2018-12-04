​Заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец вместе с руководством регионального департамента строительства проинспектировал три площадки в Ярославле, на которых возводятся жилые дома. Цель рейда – проверить степень готовности объектов, выяснить, есть ли отставание от графика работ.



– Строительство жилья – на особом контроле в региональном Правительстве, поскольку улучшение жилищных условий российских семей – одна из ключевых целей национального проекта «Жилье и городская среда», – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – По объему построенного жилья за 10 месяцев этого года мы занимаем 8-е место среди субъектов ЦФО, а по вводу объектов индивидуального жилищного строительства – четвертое. Однако для нас важен не только рост объемов строительства, но и высокое качество возводимых объектов. Поэтому такие выезды на строительные площадки мы проводим регулярно.



Два объекта – 19-этажный дом на улице Писемского и 9-этажный на улице Окружной – находятся в высокой степени готовности, их планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.



В доме на улице Ранней часть квартир предназначена для детей-сирот – заключены целевые государственные контракты на участие в долевом строительстве жилья.



Также участники выезда побывали на открытии детской площадки в жилом комплексе по улице Большой Норской. Отмечено, что это хороший пример комплексного благоустройства территории с учетом потребностей жителей.



– За ноябрь на территории области введено в эксплуатацию 19 многоквартирных домов, а по итогам 11 месяцев 2018 года это уже более 650 тысяч квадратных метров жилой площади, – рассказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – В отличие от многих субъектов Федерации, нам удается держать планку по вводу объектов на уровне прошлого года.