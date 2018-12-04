|6 декабря в рамках общественных обсуждений будут рассмотрены списки объектов улично-дорожной сети Ярославской области, которые планируются к ремонту в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В мероприятии примут участие руководители регионального департамента дорожного хозяйства, департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, областной дорожной службы.
– Перечень, который мы представим на обсуждение, сформирован на основе открытого голосования, прошедшего летом этого года на портале «Решаем вместе!» по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Участие в выборе объектов приняли более 50 тысяч жителей Ярославской области, – подчеркнул директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Мнение людей для нас, безусловно, в приоритете.
Общественные обсуждения пройдут в актовом зале департамента городского хозяйства мэрии Ярославля по адресу: улица Большая Федоровская, 43. Участие в них могут принять все желающие. Начало мероприятия – в 16.00.
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