​В следующем году крупные промышленные предприятия региона планируют провести за счет собственных средств природоохранные мероприятия общей стоимостью более 690 миллионов рублей. Работа будет организована в целях реализации концепции новой экологической политики в рамках соглашений о взаимодействии, заключенных с Правительством Ярославской области.



– Снижение негативного влияния промышленных предприятий на окружающую среду – одно из ключевых направлений концепции новой экологической политики, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В процессе ее формирования эксперты внесли предложения по повышению уровня безопасности в этой сфере. Вместе с тем мы тесно работали с руководством промышленных предприятий. В этом году нам удалось заключить соглашения и запланировать проведение комплекса природоохранных мероприятий за счет собственных средств компаний, которые позволят значительно снизить воздействие производственных циклов на окружающую среду.



В частности, в 2019 году ПАО «ОДК-Сатурн» планирует реализовать проекты по реконструкции очистных сооружений сточных вод и системы оборотного водоснабжения, а также по реорганизации системы сбора промывочных вод. Общая стоимость – более 290 миллионов рублей.



ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» вложит в строительство береговой насосной станции с подводящим каналом для подачи воды из Волги 168,4 миллиона рублей. АО «Ярославская бумага» усовершенствует систему по обеспечению захоронения и утилизации отходов, а также процесс производственного экологического контроля. На эти цели предусмотрено порядка 15 миллионов рублей.



АО «ЯрГЭТ», помимо проведения экологических акций, оборудует выпуски депо съемными фильтрами очистки воды стоимостью более 5 миллионов рублей.



Кроме того, в рамках соглашения, подписанного в 2017 году Правительством области и ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», уже началась подготовка к строительству установки «Мокрый катализ – 2» стоимостью без малого 200 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить выбросы диоксида серы и азотистых соединений, а также создать дополнительные мощности по утилизации сероводорода. На 2020 год предприятием запланирован перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ, что тоже позволит снизить концентрацию диоксида серы в атмосферном воздухе города Ярославля.



Ранее в рамках данного соглашения предприятием проведена очистка от донного ила 5-й секции буферных прудов с последующей переработкой, которая позволила снизить содержание нефтепродуктов в сточных водах предприятия. Также выполнен комплекс работ по монтажу понтонов в резервуарах топливного кольца Р-150, Р-151, который уменьшил количество выбросов в атмосферу при хранении и перекачке нефтепродуктов на 1,5 тонны в год.