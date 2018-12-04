​4 декабря губернатор Дмитрий Миронов провел заседание антитеррористической комиссии Ярославской области. В мероприятии приняли участие руководители региональных управлений правоохранительных ведомств, органов исполнительной власти, главы районных администраций. Основной темой обсуждения стало обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий в преддверии и во время празднования Нового года и Рождества.



– Необходимо провести профилактическую работу с молодежью, чтобы не допустить различного рода провокаций экстремистского характера, – сказал Дмитрий Миронов. – Кроме того, в рамках подготовки к праздничным мероприятиям следует исключить вероятность техногенных аварий в системах жизнеобеспечения и предусмотреть необходимые меры оперативного реагирования.



Также участники совещания обсудили эффективность мер антитеррористической защиты объектов теплоэнергетического комплекса. Отметили плюсы проводимой работы и, проанализировав выявленные недостатки, определили пути их устранения.



Особое внимание правоохранительных органов губернатор обратил на необходимость тщательной подготовки к проведению всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».



– Ровно через неделю в Ярославль приедут талантливые ребята со всей страны, будут проходить различные образовательные мероприятия, – отметил губернатор. – Мы все понимаем меру ответственности за организацию данного события и обеспечение уровня безопасности. Прошу все службы подойти к подготовке форума с особой серьезностью.



В завершение участники совещания подвели итоги работы антитеррористической комиссии за этот год и определили задачи на 2019-й.