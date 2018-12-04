​Завершилась образовательно-акселерационная программа «Школа туризма и гостеприимства Ярославской области». Участие в ней приняли более 100 человек – сотрудники сферы туризма в муниципальных районах региона, представители туристических фирм и индивидуальные предприниматели.



– Для достижения целей, которые поставлены в стратегии развития туризма Ярославской области, необходима реализация новых идей, – сказала директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – «Школа туризма и гостеприимства» позволяет представителям туристической индустрии сформулировать свои идеи так, чтобы они стали привлекательными для бизнеса. Участники сформировали более 50 новых проектов, из них 21 прошел защиту. Это достойный результат для первого выпуска образовательно-акселерационной программы.



Так, в Угличе предлагается создать целостный городской маршрут «Углич – город на реке времени», в Данилове – отель с приключениями на базе ансамбля тюремного замка. Также новые предложения появились в Ярославле, Рыбинске, Мышкине, Гаврилов-Яме, Тутаеве, Пошехонье, Брейтове и Ярославском районе.



– Нашей команде «Школа туризма» позволила не только более тесно познакомиться с участниками туристической индустрии региона, но и плодотворно подумать над развитием самой красивой деревни России – села Вятского, – поделилась генеральный директор историко-культурного комплекса «Вятское» Елена Шахова. – Наш проект предполагает развитие гастрономического туризма. Партнерам мы предлагаем ориентироваться на те виды промыслов, которые существовали на селе в XIX веке. Например, это сыроварня и пивоварня.



Проект «Школа туризма и гостеприимства Ярославской области» реализован в этом году впервые. Инициатором выступил региональный департамент туризма. Проект направлен на интенсивное развитие стартапов и действующих проектов через обучение, менторство и экспертную поддержку.



В течение двух месяцев с участниками работали крупные предприниматели, преподаватели университетов и представители федеральных туристических компаний. Основными модулями программы стали отбор туристических идей, анализ бизнес-модели, проработка проекта, подготовка плана его реализации, поиск инвестора и работа на рынке. Особое внимание уделено маркетинговой и инвестиционной составляющим, а также стратегии продвижения туристических проектов.



В 2019 году работа будет продолжена.