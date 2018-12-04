​4 декабря, в преддверии 25-летия Конституции РФ, губернатор Дмитрий Миронов вручил 14-летним жителям региона их первые паспорта. Торжественное мероприятие прошло в Правительстве области.



– Сегодня вы делаете шаг во взрослую жизнь. Вы впервые получаете свой самый важный документ – паспорт гражданина великой страны, – сказал ребятам Дмитрий Миронов. – Я хочу, чтобы вы помнили, что не только наличие паспорта, но и реализация конституционных прав, выполнение обязанностей и, конечно, любовь к Родине делают каждого из вас настоящим гражданином.



Паспорта от главы региона получили 15 ребят из Ярославля, Тутаева, Ростова, Данилова и Рыбинска. Всем им Дмитрий Миронов пожелал добиваться поставленных целей, не бояться трудностей, успешно учиться.



В церемонии вручения паспортов также приняли участие заместитель губернатора Андрей Шабалин, директор департамента общественных связей Анастасия Костикова, руководитель департамента образования Ирина Лобода, родители и родственники 14-летних ярославцев, сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области.



Также в этот день для юношей и девушек был организован небольшой экскурс в историю региона. Об этапах его развития ребятам рассказала учитель ярославской школы №81 Светлана Осьмачко.