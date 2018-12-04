|Ярославль стал первым городом в Восточной Европе, где реализуется глобальный проект «eBay». 4 декабря прошла его презентация.
– В нашем регионе много производителей качественных, интересных, в том числе инновационных товаров, как традиционных, так и уникальных. Для некоторых из этих компаний площадка «eBay» может послужить отправной точкой в экспортной деятельности, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» существенное внимание уделяется развитию современных направлений, таких как онлайн-торговля. И мы очень рады, что проект «Город экспорта» начал свою историю в странах Восточной Европы именно с Ярославской области.
«eBay» реализует программу «Город экспорта – Ярославль» совместно с Российским экспортным центром и Центром экспорта Ярославской области. На протяжении нескольких месяцев эксперты обучали 15 ярославских предпринимателей основам онлайн-продаж и логистики, инструментам по продвижению товаров на маркетплейсе и правилам оформления необходимых документов.
Результатом проекта стала онлайн-витрина с более чем 300 товарами местных производителей, которая будет доступна для 177 миллионов покупателей «eBay» по всему миру. Она отражает все разнообразие производств Ярославской области, от традиционной финифти и трикотажа до установок для тренировок теннисистов и складных водных велосипедов.
В дальнейшем эксперты «eBay» продолжат консультировать производителей региона по всем профильным вопросам, а в январе 2019 года планируется маркетинговая кампания по продвижению товаров ярославских производителей иностранным покупателям.
– Мы прогнозируем рост объема рынка розничного онлайн-экспорта из России до 10 миллиардов долларов США в ближайшие несколько лет, – сказал генеральный директор «eBay» в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. – Однако для этого необходимо, чтобы больше российских предпринимателей выходили на международный рынок. Проект «Город экспорта» направлен на обучение и вывод региональных предпринимателей на глобальную площадку «eBay». Мы считаем, что товары ярославских компаний, представленные на нашей витрине, смогут завоевать иностранных потребителей, а у некоторых изделий и вовсе нет мировых аналогов.
Как отметил руководитель проекта по развитию цифровых услуг «Российский экспортный центр» Армен Манукян, одним из основных сдерживающих факторов развития экспортных интернет-продаж является неинформированность российских предпринимателей о возможностях международной электронной торговли.
– Благодаря проекту «Город экспорта» ярославские предприниматели узнали о гигантском рынке сбыта, доступном их бизнесу, о наиболее эффективных инструментах анализа и выхода на этот рынок, а также о поддержке экспортеров государством, – подчеркнул он. – Чередование теоретических материалов и практической работы позволило создать витрину на «eBay» с доступными для международных продаж ярославскими товарами и доказать, что электронная торговля – это быстрый, малозатратный и эффективный способ начать экспорт.
Справка
«eBay Inc.» («NASDAQ: eBay») является глобальным лидером в области коммерции и включает в себя платформы «Marketplace», «StubHub» и «Classifieds». Основанная в 1995 году в Сан-Хосе, Калифорния, компания «eBay» является одной из крупнейших в мире торговых площадок, предлагающих огромные преимущества и уникальный выбор товаров. В 2017 году валовый объем продаж, осуществленных через «eBay», достиг 88 миллиардов долларов США.
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