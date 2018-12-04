|В следующем году в Ярославской области студентам учебных заведений среднего профессионального образования планируют увеличить стипендию.
– Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о мерах социальной поддержки населения региона, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Планируется повышение более чем на 10 процентов академических и социальных стипендий обучающимся в организациях профобразования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Кроме того, студенты среднего профессионального образования из семей, относящихся к категории малоимущих и многодетных, а также инвалиды будут обеспечены бесплатным одноразовым питанием. Студентам с ограниченными возможностями здоровья будет предоставляться бесплатное двухразовое питание.
Повышения стипендии ждет и студент 2-го курса Любимского аграрно-политехнического колледжа Игорь Евстафьев. Десять дней назад он завоевал золотую медаль на V региональном чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills», с большим отрывом обогнав своих соперников. Лучшим Игорь стал в номинации «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники».
– При выборе профессии у меня проблем не было, потому что всю жизнь мама проработала в колхозе, и меня тянет к этому, – рассказал Игорь. – Умею почти все: разбирать технику, собирать, настраивать, эксплуатировать. Моя специальность называется «мастер сельхозпроизводства». Мне она нравится, я хочу работать по этой специальности.
Надежный напарник Игоря – брат-близнец Денис – тоже учится с ним на одном курсе. Семья у Евстафьевых многодетная – 10 детей, поэтому братья в столовой питаются бесплатно, как и многие студенты колледжа.
– Такая мера социальной поддержки, как бесплатное питание, у нас охватывает почти две трети всех студентов, а всего их более 600 человек, – отметил директор Любимского аграрно-политехнического колледжа Алексей Дмитриев. – Сейчас у нас 65 сирот, 62 человека – лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Социальную стипендию на сегодняшний день получают 150 ребят. Наше учебное заведение ориентируется прежде всего на потребности региона – традиционно мы готовим студентов по специальностям сельскохозяйственного направления, и, конечно, адресная поддержка им во время учебы очень важна.
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