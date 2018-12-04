|Дорогие ярославцы!
В качестве признания заслуг перед обществом и колоссального вклада волонтеров в развитие страны указом Президента В.В. Путина 2018 год объявлен Годом добровольца.
Благородные устремления и гуманистические идеи волонтерского движения объединяют в России миллионы людей.
На территории региона традиции действенной заботы о судьбе родной земли, активного участия в общественной жизни, взаимной поддержки имеют богатую историю и прочные корни. Перенимая у старшего поколения это доброе наследие, ярославская молодежь энергично включается в реализацию добровольческих инициатив.
Следуя высоким душевным порывам, воплощая огромный созидательный потенциал, жители нашей области успешно осуществляют важные социальные, экологические, культурно-просветительские и патриотические проекты.
Поздравляю вас с Днем добровольца и желаю плодотворной деятельности на благо Ярославской области и России!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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