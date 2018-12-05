​В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» завершен второй этап ремонтных работ в ДК села Кременево Пошехонского района.



– Программа по поддержке сельских учреждений культуры, направленная на их модернизацию и укрепление материально-технической базы, одна из самых востребованных и нужных, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Это реальная возможность для муниципальных образований обновить материальную базу местных профильных учреждений, которые являются центрами культурно-досуговой деятельности на селе и очень востребованы людьми.



В 2017 году в кременевском клубе отремонтировали часть большого зала, кабинеты и вестибюль. Этим летом работы продолжились. Закуплено музыкальное оборудование, мебель. Кроме того, в здание переехала и сельская библиотека.



Сегодня Дом культуры успешно ведет работу по всем направлениям культурно-досуговой деятельности, вовлекая все возрастные категории населения в культурную жизнь Кременевского сельского поселения. На базе учреждения работают 11 клубных объединений.



– Для людей, для участников художественной самодеятельности здесь на сегодняшний день есть возможность создать условия для полнокровной жизни, для творчества, – отметил депутат Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.



Реализация масштабного проекта «Культура малой Родины» предусматривает финансирование из бюджетов всех уровней. В этом году субсидии получили Некоузский, Пошехонский, Ростовский, Борисоглебский, Рыбинский, Мышкинский, Даниловский, Большесельский, Первомайский и Любимский районы. Размер федеральных средств составил 3,3 миллиона рублей, из областного и местных бюджетов выделено более 1,3 миллиона.



В этом году еще одним подарком населенному пункту стало открытие второй дошкольной группы в здании местной школы. Для этого были отремонтированы помещения, заменены оконные блоки, оборудованы две буфетные и спальная комнаты, санузел. Это позволило создать две группы для 26 детей – с 1,5 до 4 лет и с 4 до 7 лет, а также полностью решить вопрос с очередью в детский сад.