​Воспитанники рыбинского технопарка «Кванториум» провели очередную презентацию своих изобретений. На встречу с юными инженерами были приглашены представители «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» и РГАТУ им П.А. Соловьева.



– Очень приятно отмечать, что интерес взрослых специалистов к детским разработкам не угасает, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Встречи наших талантливых ребят с представителями реального производства уже стали доброй традицией. Для юных авторов проектов такое взаимодействие необходимо, ведь это общение – возможность получить обратную связь, понять актуальность своих идей и проконсультироваться у профессионалов.



В этот раз гостям «Кванториума» показали лазерный проектор для тренировки глаз. Управляемый луч рисует заданные фигуры на поверхностях, а следя за его движением на стене, человек развивает глазные мышцы.



– У нас уже есть группа в «ВКонтакте», где мы размещаем новости о данном проекте, существующие методики для тренировки зрения, – рассказал капитан команды авторов проекта Дмитрий Шевелев. – Данное устройство планируется применять в сфере образования в перерывах между занятиями. На данный момент этот проект является коммерческим. Мы планируем активно развивать данное направление, совершенствовать существующие методики.



Среди других проектов – интерактивная карта военных действий ХХ века. Приложение представляет собой динамическое изображение вращающейся планеты с маркерами, обозначающими военные действия. При нажатии на маркер появляется подробная информация о конфликте. Проект уже воплощен в жизнь в музее имени Ю.В. Андропова, и автор разработки Степан Новожилов получил за него плату.



Разработка «Энергоэффективная теплица» ориентирована не только на традиционное выращивание растений. Здесь также предусмотрены экспериментальная лаборатория, мини-парк – оранжерея для досуга жителей города в зимнее время года.



– Все большие молодцы, – отметил руководитель группы сопровождения энергорынка «РусГидро» Роман Кабанов. – Специально не буду выделять отдельные проекты, чтобы никого не обидеть. Я желаю развиваться вам и дальше. Важно, чтобы ваши разработки могли пригодиться кому-нибудь еще, чтобы можно было использовать их в промышленности, чтобы их оценили.



Справка



В 2018 году кванторианцы могут гордиться не только многочисленными разработками. В их копилке наград – медали разного уровня таких соревнований, как всероссийский конкурс «Первый элемент», всероссийский технологический фестиваль «ProFest», III всероссийский молодежный турнир «Робоштурм-2018», всероссийский конкурс естественно-научных и инженерных проектов «Реактор», соревнования моделей сельскохозяйственных роботов «Агробот», V региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».



Воспитанники детского технопарка приняли участие в V всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» и представили свое изобретение «Автономный бот для подводной съемки» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ в Москве, где стали победителями регионального этапа конференции.



На протяжении всего года гостями «Кванториума» становились губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, лауреат премии Президента РФ ярославский режиссер-аниматор Дмитрий Петров, кандидат физико-математических наук, обладатель золотой медали и Гран-при международного фестиваля изобретений, знаний и инноваций «Тесла-Фест – 2010» Ольга Михалкова, заместитель директора ИБВВ РАН, заведующий лабораторией экологии рыб, доктор биологических наук, профессор Юрий Герасимов, бывший генеральный конструктор ОАО «НПО «Сатурн» Михаил Кузменко, полковник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, начальник факультета Военной академии Министерства обороны РФ Вадим Нефедов, доктор технических наук, профессор кафедры МСиПФ РГАТУ, археолог Александр Рыкунов, художник-декоратор Сергей Фролов, директор Рыбинского музея адмирала Ф.Ф. Ушакова Андрей Родин и многие другие.



На базе детского технопарка прошли такие мероприятия, как «Хакатон-76», областной конкурс «Юный изобретатель», командное первенство «Машина Голдберга», межрегиональные соревнования роботизированных систем «Кванто-эконгонки». В «Кванториуме» открылась шахматная гостиная, а совсем скоро начнутся занятия по новому направлению «Дата-квантум».