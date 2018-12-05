Сегодня большинством голосов депутаты муниципалитета избрали мэра Ярославля. Им стал Владимир Волков, который исполнял обязанности главы города с 3 октября 2018 года. За него проголосовал 31 депутат.



– Поздравляю Владимира Волкова с избранием на пост мэра Ярославля. Это очень ответственная работа, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – При управлении городом важно использовать успешные наработки, сохранять преемственность власти и внедрять новые, эффективные и перспективные практики. Все это вместе будет работать на развитие областного центра и способствовать решению главной задачи – повышения качества жизни людей. Владимиру Волкову предстоит работать в сложных условиях дефицита бюджета. И очень важно сохранить социальные обязательства, продолжить реализацию городских программ. Уверен, с этими и многими другими задачами команда Владимира Волкова вместе с горожанами и депутатами справится.



На пост мэра сегодня претендовали семь человек. Все кандидаты представили свои программы социально-экономического развития Ярославля.



Владимир Волков обозначил следующие приоритетные направления: развитие социальной сферы, городской среды, обновление транспортной системы, совершенствование бюджетного процесса и открытость власти. Он подчеркнул важность решения вопроса нехватки мест в детских учреждениях образования и рассказал о планах построить в городе за 3 года 5 яслей и 4 детских сада, а также школу в микрорайоне Сокол.



В части градостроительной политики Владимир Волков обозначил необходимость введения должности главного архитектора Ярославля, а также изменений в отношениях с застройщиками, а именно – подписания инвестиционных контрактов, в которых будут прописаны их обязательства перед городом.



Продолжение благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» и ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» он также отметил в числе важных вопросов. Кроме того, было предложено разработать новую маршрутную сеть городского пассажирского транспорта для улучшения качества оказываемых услуг и обеспечения стабильной работы перевозчиков.



Также Владимир Волков подчеркнул важность диалога с жителями, рассказав о желании продолжить общественные приемы, чтобы оперативно реагировать на потребности населения. Он заявил о поддержке некоммерческих организаций и территориальных органов общественного самоуправления. Касаемо бюджета города обозначил необходимость увеличить собственные доходы Ярославля и сократить муниципальный долг.



Программа строилась на основе предложений депутатов, экспертов, активистов.



– Одна жительница написала мне, что людям надо жить здесь и сейчас, а не когда-то там. И это очень точно отражает главный тезис моей программы – решение насущных проблем города сегодня и четкое понимание того, что мы будем делать завтра, – подчеркнул Владимир Волков.



Он, так же как и остальные кандидаты, ответил на вопросы депутатов муниципалитета – о пополнении бюджета города, кадровой работе, выполнении программы капремонта, взаимодействии с подрядчиками, занимающимися ремонтом дорог, и многие другие.



Справка



Владимиру Волкову 43 года. Политическую деятельность начал с 2009 года, войдя в совет депутатов города Люберцы. В 2013 году стал главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области. С ноября 2016 года руководил администрацией Переславля-Залесского.​​