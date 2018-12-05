​В зоне ЮНЕСКО в Ярославле проведены обследования 163 памятников. Работа впервые организована в межведомственном формате с участием сотрудников областного департамента охраны объектов культурного наследия, региональной инспекции административно-технического надзора и органов местного самоуправления.



– Новая система поквартального обхода, запущенная в этом году, дает возможность комплексно и в постоянном режиме отслеживать состояние зданий в центре Ярославля, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В следующем году планируем использовать эту практику с привлечением общественных инспекторов по охране объектов культурного наследия на территории всего региона.



Как сообщил Александр Филяев, в ходе комплексных обследований в зоне ЮНЕСКО на предмет сохранности проверено 27 объектов федерального значения, 52 – регионального, 16 – местного и 68 выявленных объектов культурного наследия. Установлено, что 157 из них находятся в удовлетворительном состоянии, 6 – в неудовлетворительном.



Основные виды выявленных нарушений касались отсутствия табличек с указанием номеров домов и улиц, содержания прилегающей к объектам территории и ненормативного состояния зданий. Это значит, имеются деформации фундамента, сквозные трещины в стенах, перекрытиях, отсутствуют окна, двери и кровля.



У одного из зданий комиссия выявила все перечисленные признаки. Это памятник местного значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской» на Волжской набережной. В данный момент департаментом разрабатывается охранное обязательство для собственника объекта, где будут прописаны сроки выполнения необходимых работ.



По итогам всех выявленных в ходе обследований нарушений составлены акты технического состояния зданий. К нерадивым собственникам будут приняты соответствующие меры.