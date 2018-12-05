​Ярославль на два дня стал российской столицей научной медицины. Сегодня в областном центре открылся всероссийский профессорский форум «Межотраслевая интеграция и передовые технологии в здравоохранении».



На мероприятие приехали сопредседатели научного совета по медицинским наукам Российского профессорского собрания, профессора и доктора наук, академики и члены-корреспонденты РАН, РАО, представители научных и образовательных учреждений России – более 300 человек.



– Этот форум дает возможность познакомиться с инновациями, обсудить направления их наиболее эффективного использования в практическом здравоохранении, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – Однако основной акцент будет сделан на фармакологии, потому что наш регион – один из самых передовых в стране в развитии фармпромышленности. Нам есть что показать и есть чем гордиться.



С 2009 года в Ярославской области реализуются крупные проекты таких компаний, как «Такеда Фармасьютикалс», «Р-Фарм», «НТ Фарма», «Фармославль», «Витафарм», «Бентус лаборатории», «Тева» и «Безен», готовится к вводу лаборатория контроля качества лекарственных средств Росздравнадзора. В регионе функционируют медицинский университет, технические вузы, колледжи. Все это – основа для подготовки кадров для наукоемких производств и медицины.



Также на форуме обсудят новейшие разработки в фармакологии, биотехнологии и биоэтике, медицинской технике и современных материалах. В программе – конкурсы для молодых специалистов, школы для врачей.



– Сейчас одно из приоритетных направлений научно-технологического развития – переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и здоровьесберегающим технологиям, в том числе и за счет рационального использования лекарств, прежде всего антибиотиков, – подчеркнул на открытии форума директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Это серьезная задача, которую возможно решить, только объединив усилия науки, практики, фарминдустрии и медицинской промышленности. Как это сделать наиболее эффективно, и предстоит нам решать на этом форуме.



По словам вице-президента Российской академии наук Владимира Чехонина, сегодня отечественные ученые занимают самые высокие позиции по академическим исследованиям:



– Наши специалисты создали машину, которая сейчас внедрена. Она аккумулирует оксид азота. И она реально снижает количество смертей при различных заболеваниях, таких как артериальная патология, тяжелая почечная недостаточность. Мы сделали то, что еще не сделал никто в мире. То, что совсем недавно внедрялось только в атомной индустрии, в космической промышленности, сейчас начинает использоваться в здравоохранении. И это серьезный прорыв нашей отечественной науки.



Организаторы конгресса: Российское профессорское собрание, Правительство Ярославской области и Ассоциация современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины Ярославской области.