​5 декабря 2019 года Ярославский художественный музей отметит 100-летие. В течение года до этой даты будет проходить череда мероприятий и проектов, посвященных вековому юбилею учреждения.



– Это знаковая веха в истории музея и всей культуры региона, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Сегодня Ярославский художественный музей – один из ведущих в регионе. Ежегодно его посещают более 200 тысяч человек, и число гостей растет. В юбилейный год музей и его партнеры проведут целый ряд уникальных выставок в регионе, в России и за рубежом.



В январе в музее открывается выставка античной краснофигурной и чернофигурной керамики из коллекции Государственного исторического музея (Москва). В августе в рамках сотрудничества с Русским музеем – экспозиция работ великого пейзажиста Архипа Куинджи.



В феврале в Государственном историческом музее в Москве ярославский музей представит выставку «Обретение». Ее основой станут иконы, спасенные в Митрополичьих палатах в 20-е годы прошлого века. В ноябре экспозиция будет показана в регионе. Еще одна выставка древнерусского искусства из коллекции Митрополичьих палат пройдет в Словении при организации РОСИЗО.



В течение года свои проекты, посвященные знаковой дате, представят и другие музеи области.



Также в 2019 году планируется возобновление работы филиала Ярославского художественного музея в левобережной части Тутаева. Здание и экспонаты ждет реставрация, после чего будет создана новая экспозиция. Сегодня этот проект заявлен на конкурс «Музеи-лидеры» благотворительного фонда Владимира Потанина. Рассмотрение заявок проходит на базе «Сколково».



Готовятся к изданию каталог коллекции живописи ЯХМ и второй том сборника архивных материалов по истории музея. Также здесь в феврале состоится выездное заседание президиума Союза музеев России.



Торжественная церемония празднования 100-летия музея пройдет в начале декабря 2019 года.



– На протяжении всей истории музея здесь работал профессиональный коллектив. Сегодня это позволяет нам делать проекты высокого уровня, которые получают всероссийское признание, – сказала директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина. – Мы благодарим всех наших гостей и надеемся на регулярные встречи с ними в год 100-летия музея.



5 декабря, в предъюбилейный день рождения музея, все его экспозиции открыты для бесплатного посещения.