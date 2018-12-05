​5 декабря заместитель губернатора Андрей Шабалин провел совместное заседание региональной комиссии по обеспечению дорожного движения и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ярославской области.



– Согласно стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы в качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тысяч населения, – отметил Андрей Шабалин. – Необходимо стремиться в первую очередь к принятию мер по недопущению происшествий на дорогах. Соответствующее поручение дано и губернатором Дмитрием Мироновым.



На заседании рассмотрели работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и меры по повышению уровня безопасности при перевозках детей. Директор департамента образования Ирина Лобода доложила, что в 2018 году проведены мероприятия «Внимание! Дети!», «Детская безопасность», единый урок безопасного дорожного движения, «Родительский патруль», «Возьми ребенка за руку», а также беседы, занятия, флешмобы в рамках Всероссийской недели безопасности в сентябре. Организовано освещение в СМИ вопросов безопасного применения гироскутеров, сегвеев, моноколес и иных современных средств передвижения. В социальных сетях размещено более 900 информационных материалов.



В целях пропаганды безопасности детей на дороге в темное время суток в общеобразовательные организации области в этом году поступило более 22 тысяч светоотражающих элементов. Ими обеспечены все первоклассники, а также часть детей, обучающихся во вторую смену, из малообеспеченных и многодетных семей.



– С целью повышения безопасности перевозок детей осуществляется плановая замена школьных автобусов с высокой степенью технического износа на новые. В этом году приобретено пять единиц, – отметила Ирина Лобода. – Все 238 школьных автобусов, осуществляющих организованную доставку школьников к месту обучения, оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС.



Руководитель регионального управления Госавтоинспекции Андрей Сироткин проинформировал: в 2018 году ДТП с участием школьных автобусов на территории региона не зарегистрировано.



В целом благодаря реализации ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области на 2016 – 2018 годы» наблюдается положительная тенденция по таким показателям, как сокращение числа погибших в ДТП людей, сокращение социального и транспортного риска. Финансирование мероприятий составило более 92 миллионов рублей. Приобретены 71 специализированная автомашина для ДПС и 2 автомашины для ГКУ ЯО «Безопасный регион», специальные средства технического контроля. Продолжается работа по обновлению устаревших комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В текущем году их приобретено на сумму более 22 миллионов рублей.



Объем финансирования мероприятий муниципальных программ составляет 141 миллион рублей.



За счет федеральных средств в регионе проведено оснащение участков улично-дорожной сети в Рыбинске, модернизировано 29 светофорных объектов и 10 нерегулируемых пешеходных переходов.