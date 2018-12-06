|На дорогах областной собственности работает более 300 единиц спецтехники. В случае ухудшения погоды будут выведены дополнительные машины. Об этом сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.
– Сотрудники госучреждения «Ярдорслужба» ведут постоянный мониторинг ситуации на трассах региональной собственности, – подчеркнул он. – Ситуация штатная. Остановок движения не происходило. При уборке первоочередное внимание уделяется трассам, где проходят маршруты общественного транспорта, школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам. В каждом муниципальном районе на объектах работают кураторы заказчика, контролирующие ситуацию.
В департаменте дорожного хозяйства напоминают всем водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, безопасной дистанции. По возможности строит воздержаться от поездок на личных автомобилях, пользоваться общественным транспортом. Взрослым и детям также необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде.
При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».
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