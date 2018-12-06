​ООО «Северный поток», допустившее нарушение сроков выполнения контрактов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», заплатит штраф – более двух миллионов рублей.



Как сообщили на заседании регионального проектного офиса представители областного заказчика ГКУ «Ярдорслужба», претензии были по пяти объектам из семи. Без замечаний подрядчик завершил только участки трасс Ярославль – Тутаев на левом берегу Волги и Лесная Поляна – Ярославль в Ярославском районе.



– На заседаниях проектного офиса мы продолжаем работу над ошибками сезона-2018, – рассказал директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Несмотря на успешное завершение проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году, всегда есть над чем работать, всегда есть из чего делать выводы. Любая компания, получившая подряд на ремонт дорог в Ярославской области, не сможет избежать наказания за некачественное выполнение контрактных обязательств.



Евгений Моисеев добавил, что в контроле за ходом работ активно участвовали общественники. Это дало хорошие результаты: по замечаниям активистов устранен ряд нарушений. Дорожный департамент и в дальнейшем рассчитывает на плодотворное сотрудничество.