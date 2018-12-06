​В Ярославле прошло награждение победителей и призеров региональной олимпиады школьников по математике, областного турнира математических боев, профессионального творческого конкурса для учителей математики.



В этом году на участие в региональной олимпиаде было подано рекордное число заявок – 4545. По результатам отборочного тура 758 школьников прошли в финал. Второй особенностью олимпиады-2018 стал полный охват муниципальных районов.



В областном математическом турнире сразилась 31 команда из 22 образовательных организаций восьми муниципальных образований. В профессиональном творческом конкурсе для учителей математики – 35 педагогов. Победил Константин Евдокимов из школы №58 города Ярославля.



Все эти мероприятия были организованы в рамках проекта «Ярославская математическая школа», направленного на выявление и поддержку детей, имеющих склонность к точным наукам. Он реализуется в регионе с 2013 года, и благодаря этому достигнуты серьезные результаты.



Уходящий год отмечен крупными победами юных ярославских математиков в престижных международных соревнованиях. Диплом победителя в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников получил десятиклассник ярославской школы №33 Михаил Глазков. Ученица 10-го класса ярославской школы №58 Екатерина Кочеткова одержала победу в Китайской женской математической олимпиаде.



Достойно представили регион участники и других состязаний по математике, имеющих высокий статус в российском образовательном пространстве. 51 наградной материал ярославцы привезли с таких соревнований, как Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике, математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера, XXIV турнир математических боев имени А.П. Савина, XXIV турнир «Kostroma Open», LII Уральский турнир юных математиков.



Развитие проекта «Ярославская математическая школа» продолжается. Расширяются возрастные рамки участников: готовится к реализации методический комплект игровых занятий по математике для учеников 4-го класса общеобразовательных организаций региона. Ранее проект был ориентирован на пятиклассников и старше.