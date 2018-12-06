​С 11 по 14 декабря более 500 школьников со всей страны соберутся на всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Он ежегодно проводится в Ярославле по распоряжению Президента России Владимира Путина.



В этом году «ПроеКТОриЯ» будет организована в обновленном формате. Лучшие педагоги со всей страны откроют работу форума уникальными авторскими уроками. Онлайн-трансляции мероприятий, организованных при поддержке Министерства просвещения РФ, будут проходить на официальном портале мероприятия (https://lesson.proektoria.online) и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».



11 декабря сразу после торжественного открытия форума школьники со всей России могут стать участниками открытых профориентационных занятий. Их проведут победители всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». Наставников уже можно увидеть на официальном сайте. В формате образовательного шоу ребята познакомятся с вызовами, стоящими сегодня перед инновационными индустриями, будут решать реальные задачи ведущих работодателей страны.



13 декабря состоится трансляция лекций глав крупнейших корпораций и ведущих отраслевых экспертов, а также пройдет большой открытый урок «Направления прорыва».



Традиционно основными направлениями форума станут энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии, новые материалы.



Учебным заведениям для просмотра трансляций рекомендуется зарегистрироваться на официальном портале и создать личный кабинет. Там можно будет скачивать материалы и записи прошедших мероприятий, заполнять отчетность и оценивать качество контента. Самые активные образовательные организации получат поощрение – возможность принять участие во всероссийских открытых уроках, которые начнутся в январе 2019 года.



Организаторы форума приготовили еще один интересный формат активности для школьников и педагогов, которые зарегистрировались на портале «ПроеКТОриЯ». Здесь уже можно пройти диагностические тесты. Ребятам они помогут определить особенности характера, тип мышления, поведенческий стиль и наиболее подходящие направления для профессионального развития. Учителя с учетом полученных знаний смогут скорректировать свою дальнейшую работу.