​В КСК «Вознесенский» в Ярославле открылся Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти чемпиона мира среди юниоров Александра Лебедева и заслуженного тренера РСФСР Валентина Рахманова. Соревнования проводятся среди мужчин 1999 года рождения и старше, юниоров, юношей и девушек.



– Турнир проходит уже в тридцать восьмой раз, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Бокс за последние несколько лет стал очень популярным видом спорта, занимаются им не только мальчики, но и девочки. Уверен, что шансы на победу у наших спортсменов высоки.



Соревнования продлятся три дня. Участие в них принимают более сотни боксеров из 10 регионов России, а также из Республики Беларусь.



Правительство Ярославской области многое делает для развития бокса. Создаются условия для открытия новых секций, вводятся спортивные объекты. Только летом этого года в муниципальных районах открыто четыре специализированных зала. Объекты профинансированы из местных бюджетов, за счет средств спонсоров и Всероссийской федерации бокса.



Также в регионе ведется подготовка квалифицированных тренеров.



Общее число спортсменов, занимающихся боксом, составляет почти 2,5 тысячи человек.