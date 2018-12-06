​На полигоне «Скоково» завершился первый этап строительства комплекса по дроблению отходов. Он возводится на участке, где ранее складировался инертный материал. Уложены щебеночный и песчаный слои, геотекстиль, выполнена подготовка опалубки и пространственных каркасов основания. Началась заливка фундамента.



Следующим этапом станет устройство пола и установка быстровозводимых конструкций зданий из легких сэндвич-структур. Затем начнется монтаж оборудования.



Все работы идут согласно графику, планируемый срок их завершения – 25 декабря.



– Проект по созданию комплекса по дроблению отходов реализуется в рамках соглашения Правительства Ярославской области и Министерства природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств экосбора – неналоговой выплаты, вносимой производителями и импортерами товаров, – пояснил первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. – Общая стоимость объекта – 52,5 миллиона рублей, из которых 50,8 миллиона – средства федерального бюджета, остальные – регионального. Реализация проекта позволит расширить номенклатуру перерабатываемых фракций и сократить объемы захораниваемых отходов на полигоне, что является важной составляющей новой региональной системы обращения с ТКО.



Новый объект ориентирован на переработку шин и древесных отходов, а также на дробление строительных материалов, которые до этого момента в Ярославской области не перерабатывались. Из вторсырья будут производиться песчаные материалы, щебень, щепа и резиновая крошка.



– Создание этого комплекса позволит запустить процесс безотходного производства. Это очень важное направление реализации концепции новой экологической политики, которая разрабатывалась по инициативе губернатора Дмитрия Миронова совместно с региональным Правительством, депутатами и экспертным сообществом, – отметил депутат Ярославской областной Думы Андрей Щенников.



Строительство мусородробильного комплекса на территории полигона АО «Скоково» является пилотным проектом. В следующем году за счет средств экологического сбора на территории Пошехонского района планируется возведение сортировочного комплекса ТКО с элементами для дробления крупногабаритных отходов. Также сортировочные станции будут созданы на территории Ростовского и Первомайского районов.



Кроме того, в 2019 году планируется приобретение двух мобильных сортировочных станций ТКО.