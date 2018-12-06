​6 декабря в Ярославле начал работу новый частный музей. В Доме общества врачей на Волжской набережной представлена коллекция почетного гражданина города, прошедшего путь от простого рабочего до председателя совета директоров завода «Ярославский технический углерод», мецената Вадима Орлова.



В церемонии открытия музея принял участие губернатор Дмитрий Миронов.



– Многие ярославцы помнят, в каком состоянии находился этот исторический особняк на Волжской набережной. И вот теперь он стал домом для одной из лучших частных коллекций фарфора в стране, а также старинного литья, серебра, старинной утвари, – сказал глава региона. – Убежден, что этот новый культурно-исторический объект станет местом притяжения не только ярославцев, но и гостей столицы Золотого кольца.



Коллекция музея насчитывает 4,5 тысячи предметов. Вадим Орлов собирал ее на протяжении более чем 30 лет. Ему же принадлежит идея реставрации и приспособления под музей Дома общества врачей – одного из красивейших старинных зданий Ярославля, включенных в перечень объектов культурного наследия федерального значения. По разрешению Министерства культуры были проведены работы по реставрации фасадов, восстановлению цокольного этажа, конструкций крыши.



Вадим Орлов ушел из жизни за два года до окончания реконструкции здания – в 2016 году. Его дело продолжил сын – Сергей Орлов, который в настоящее время также является председателем совета директоров Ярославского техуглерода.



– Я очень рад, что нам удалось реализовать мечту отца и открыть сегодня музей в память о нем, – сказал Сергей Орлов.



В музее работает пять выставочных залов с постоянной и временными экспозициями. Наиболее значительный раздел коллекции – фарфор частных заводов России: Гарднера, Попова, Сафронова, Кузнецова, Миклашевского. Второй по численности раздел коллекции – русское и европейское художественное и бытовое серебро. Наряду с высокохудожественными изделиями ведущих ювелирных домов России здесь представлены предметы, формировавшие бытовую среду как состоятельных людей, так и среднего класса.



Коллекция художественного чугунного литья насчитывает около 250 экспонатов и позволяет проследить практически всю историю развития промысла на Каслинском и Кусинском заводах. Здесь представлены работы Лансере, Баха, Клодта, Обера и других выдающихся русских мастеров. Каждый из разделов содержит немалое количество уникальных и редких предметов.



Музей имени Вадима Орлова стал вторым частным музеем в Ярославле.