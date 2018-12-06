​Сегодня в Концертно-зрелищном центре Ярославля прошла ежегодная церемония вручения свидетельств о назначении губернаторских стипендий одаренным детям. В этом году поощрены 60 ребят.



Губернатор Дмитрий Миронов передал документы 20 школьникам, достигшим особенных успехов в математике, физике, обществознании, краеведении, техническом творчестве.



– Ярославская земля традиционно богата талантами. Способные ребята демонстрируют выдающиеся успехи в учебе, одерживают блестящие победы на российских и международных конкурсах и олимпиадах, завоевывают призовые места на спортивных соревнованиях самого разного уровня, – отметил Дмитрий Миронов. – Наша задача – поддержать вас, помочь реализовать ваши таланты и обязательно мотивировать остаться на родине, где ваши способности будут востребованы и оценены.



Также в ходе торжественной церемонии свидетельства получили 20 детей, проявивших особые способности в сфере культуры, – музыканты, художники, вокалисты.



– Когда бываешь на подобных мероприятиях, а их, к счастью, и в нашем регионе, и в России становится все больше и больше, помимо таких теплых впечатлений, наполняешься еще и чувством уверенности в завтрашнем дне нашей великой Родины, – сказал, поздравляя ребят, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян. – Вы действительно наша гордость, и очень здорово, что таких, как вы, поддерживают на Ярославской земле.



За выдающиеся достижения в спорте именные стипендии получили 20 молодых ярославцев. Свидетельства о поощрении вручил председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов.



– Очень приятно видеть такое количество талантливых и одаренных детей, которые сегодня присутствуют в зале, – сказал Алексей Константинов. – Но мы прекрасно понимаем, какой самоотверженный ежедневный труд стоит за вашим талантом. Вы, несмотря на свой юный возраст, уже стали самодостаточными. Пусть эта стипендия станет мотивацией для того, чтобы не останавливаться на достигнутом. Желаю вам ставить себе новые цели и смело идти вперед.



Наград также удостоены педагоги-наставники ребят. Они отмечены благодарностями и единовременными губернаторскими премиями.



Справка



Губернаторские стипендии ежегодно выплачиваются школьникам, добившимся высоких результатов в сферах образования, культуры, спорта, – победителям и призерам всероссийских, международных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований.