​6 декабря в театре юного зрителя прошло торжественное мероприятие, посвященное 110-летию Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского. С юбилеем вуза собравшихся поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



– Сегодня Ярославский педагогический – один из самых востребованных гуманитарных высших учебных заведений не только области, но и страны. Он успешно готовит учителей и специалистов для разных отраслей социальной сферы с учетом современных требований, – сказал Дмитрий Миронов. – В настоящее время университет активно включен в процессы модернизации педагогического образования и создания новых направлений деятельности, отвечающих требованиям времени. Среди его побед и достижений: лидерство в различных российских конкурсах, ведущие позиции в национальных рейтингах среди гуманитарных и педагогических вузов. ​Поздравляю всех вас с праздником. Научных педагогических открытий и талантливых студентов!



В ЯГПУ в этом учебном году обучаются более 7 тысяч студентов, в том числе около 80 – из 15 зарубежных стран. Университет реализует научные, образовательные и просветительские инициативы в интересах социально-экономического развития региона: занимается поддержкой волонтерского движения, подготовкой вожатых для летних загородных лагерей области и многим другим. В 2018 году вуз приступил к выполнению проекта «Межвузовский исследовательский центр «Новая дидактика», направленного на обновление содержания и технологий педагогического образования в России.



За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов коллектив университета удостоен почетной грамоты губернатора Ярославской области. Эту награду Дмитрий Миронов вручил ректору ЯГПУ Михаилу Груздеву.



– Здесь я однажды и на всю жизнь сделал свой выбор, выбор учительской профессии. Уверен , что многие в зале как и я могут сказать, ЯГПУ – это моя судьба, – сказал Михаил Груздев. – Все эти годы главная миссия вуза – подготовка кадров для больших городских и маленьких сельских школ, для всей социальной сферы региона. Мы работаем для ярославцев и для Ярославии. Мы гордимся огромной историей и традициями университета. Но особенно важно для нас, какой будет нынешняя страница истории, которую будут изучать те, кто придет после нас. Именно над этим сейчас активно работает коллектив преподавателей и студентов университета.​



Почетные грамоты губернатора за многолетний труд в праздничный день вручены заведующему кафедрой геометрии и алгебры, доктору педагогических наук, профессору Владимиру Афанасьеву и профессору кафедры политологии и социологии, доктору исторических наук Виктору Баскову. Приказом Министерства образования и науки РФ медалью К.Д. Ушинского награждены заведующий кафедрой математического анализа, теории и методики обучения математике Евгений Смирнов и профессор кафедры медицины, биологии, теории и методики преподавания биологии Людмила Сухорукова. Четыре сотрудника вуза отмечены благодарностями губернатора Ярославской области.



В торжественном мероприятии приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян, председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, главный федеральный инспектор по Ярославской области Алексей Володичев, ректоры ярославских вузов, сотрудники и студенты ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.



Справка



Учительский институт в Ярославле был основан высочайшим указом императора Николая II в 1908 году.



Сегодня в структуре ЯГПУ имени К.Д. Ушинского 9 факультетов, 3 института, а также Центр трансфера фармацевтических технологий. В вузе реализуются 164 программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Ученые степени имеют более 80 процентов преподавателей.



Ежегодно в университете открываются новые профили подготовки студентов. В 2018 году впервые прошел набор для обучения по программе «Учитель китайского языка», в 2019-м планируется начать работу по специальностям, востребованным сферой культуры Ярославской области.



ЯГПУ сотрудничает с университетами, научными и культурными центрами и организациями 28 стран мира (Китай, Франция, Польша, Бельгия, США, Белоруссия, Казахстан и др.). Ежегодно кафедры университета участвуют в проектах Европейского союза, Совета Европы, в программах европейских и североамериканских фондов.



В 2017 году в рейтинге востребованности вузов Российской Федерации университет занял 9-е место среди 69 гуманитарных вузов и 16-ю позицию в рейтинге российских университетов по качеству финансового менеджмента.