​В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, губернатор Дмитрий Миронов вручил медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении» Денису Избину и Даниилу Максимову из Пошехонского района. Летом этого года они вытащили из воды тонущего четырехлетнего мальчика. Благодаря им малыш остался жив.



– Наши ребята, рискуя собственными жизнями, спасают людей, попавших в беду. Они проявляют настоящее мужество и героизм, несмотря на свой юный возраст, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы – завтрашний день Ярославской области, будущее всей России. Не сомневаюсь, что вы справитесь с непростыми задачами и ответите на сложные вызовы времени.



Церемония награждения прошла 6 декабря в Концертно-зрелищном центре Ярославля. В ее рамках награды также были вручены двум ребятам из Любимского района. Медалей Российского союза спасателей «За мужество в спасении» 13-летние Андрей Иванов и Артем Ерусланов удостоены за помощь 90-летней женщине, которая стала тонуть, пытаясь переплыть реку Обнору.