|В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, губернатор Дмитрий Миронов вручил медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении» подросткам, отличившимся в экстремальных ситуациях. Церемония награждения прошла 6 декабря в Концертно-зрелищном центре Ярославля.
Награды получили Денис Избин и Даниил Максимов из Пошехонского района, которые летом этого года вытащили из воды тонущего четырехлетнего мальчика. Благодаря им малыш остался жив. Медалей также удостоены 13-летние Андрей Иванов и Артем Ерусланов из Любимского района. Они спасли пенсионерку, которая стала тонуть, пытаясь переплыть реку Обнору.
– Наши ребята, рискуя собственными жизнями, спасают людей, попавших в беду. Они проявляют настоящее мужество и героизм, несмотря на свой юный возраст, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы – завтрашний день Ярославской области, будущее всей России. Не сомневаюсь, что вы справитесь с непростыми задачами и ответите на сложные вызовы времени.
В церемонии также приняли участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ Игорь Каграманян, начальник главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров, родные и близкие награжденных.
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