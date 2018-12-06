В областном госпитале ветеранов войн после ремонта открылось отделение медицинской реабилитации. Сюда переехало аналогичное отделение из бывшей больницы №5 Ярославля. В учреждение перешли работавшие в ней профильные специалисты: три врача и инструктор ЛФК, передано оборудование стоимостью более 2,5 миллиона рублей.



– Все эти изменения позволили увеличить общее количество коек медицинской реабилитации в госпитале с 25 до 45, – отметил заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев. – В отделении оказывается специализированная медицинская помощь пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.



Как сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев, каждый год лечение в отделении смогут проходить более 1200 пациентов, в том числе те, которые раньше относились к больнице №5.



– Для получавших в этом медучреждении стационарную медицинскую помощь по направлениям «хирургия», «неврология», «медицинская реабилитация» в госпитале отработан порядок поступления на лечение, – пояснил он.



В отделении будут применяться самые современные медицинские методики восстановления функционального состояния пациентов.



– Уже есть договоренность между Ярославской областью и крупнейшими федеральными клиниками о стажировке специалистов госпиталя, – рассказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян. – В начале нового года команда докторов отправится в Москву, чтобы реабилитологи ознакомились с лучшими технологиями, чтобы это все вошло в практику нашего здравоохранения и стало доступным.



На ремонт отделения потрачено 4 миллиона рублей. Большая помощь госпиталю оказана благотворительным фондом В.В. Терешковой «Память поколений», который помог приобрести оборудование общей стоимостью более 3 миллионов рублей. Оно составило основу уникального зала медицинской реабилитации площадью 170 квадратных метров.



Кроме того, в кардиологический центр госпиталя ветеранов приобретен современный ультразвуковой аппарат стоимостью 6,3 миллиона рублей для проведения кардиоваскулярных исследований с использованием инновационных технологий.