​Маркировка товаров, в том числе региональными знаками, – действенная мера по предотвращению распространения фальсифицированной продукции. Этот и другие методы противодействия незаконному обороту промышленной продукции обсудили на заседании профильной областной комиссии.



– Проблема незаконного оборота промышленной продукции сегодня приобретает наибольшую актуальность, и решать ее необходимо комплексно, – подчеркнула директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Фальсификат представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также экономической безопасности области.



В числе эффективных мер борьбы также взаимодействие потребителей с контролирующими органами, информирование о фактах реализации продукции ненадлежащего качества.



Сегодня особую актуальность приобретает распространение через сеть Интернет фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий. Отмечено, что для противодействия этому необходимо своевременно информировать потребителей о негативном воздействии таких препаратов на их здоровье.



По информации регионального УМВД, за год зарегистрировано более 150 правонарушений, связанных с незаконным оборотом промышленной продукции. Проводились оперативно-профилактические мероприятия «Контрафакт», результатом которых стало выявление незаконного использования символики известных брендов, реализации фальсифицированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, в ряде случаев опасной для жизни и здоровья потребителей. Из незаконного оборота изъято более 8,5 тысячи товаров.