​Сегодня в Ярославской области проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.



В рамках празднования заместитель губернатора Андрей Шабалин встретился с Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы, проживающими в регионе. На встрече также присутствовали председатель Общественной палаты Сергей Березкин и председатель ЯРОО «Российский союз ветеранов» Александр Каменецкий.



– Мы должны знать своих героев, гордиться ими и быть достойными их подвигов, – сказал Андрей Шабалин. – Вы были и остаетесь для нас примером служения избранному делу и главными помощниками в деле воспитания молодежи. От имени губернатора, Правительства области и себя лично поздравляю вас с праздником!



На встрече обсуждался вопрос создания в Ярославле музея трудовой славы. Под него уже выделено помещение в Красноперекопском районе города Ярославля, сейчас решаются проблемы, связанные с ремонтом, формируется экспозиция.



В рамках торжественных мероприятий сегодня также состоялось возложение цветов к памятнику в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны, а также встреча героев с членами молодежных организаций.