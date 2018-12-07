|Сегодня в Ярославской области проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.
В рамках празднования заместитель губернатора Андрей Шабалин встретился с Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы, проживающими в регионе. На встрече также присутствовали председатель Общественной палаты Сергей Березкин и председатель ЯРОО «Российский союз ветеранов» Александр Каменецкий.
– Мы должны знать своих героев, гордиться ими и быть достойными их подвигов, – сказал Андрей Шабалин. – Вы были и остаетесь для нас примером служения избранному делу и главными помощниками в деле воспитания молодежи. От имени губернатора, Правительства области и себя лично поздравляю вас с праздником!
На встрече обсуждался вопрос создания в Ярославле музея трудовой славы. Под него уже выделено помещение в Красноперекопском районе города Ярославля, сейчас решаются проблемы, связанные с ремонтом, формируется экспозиция.
В рамках торжественных мероприятий сегодня также состоялось возложение цветов к памятнику в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны, а также встреча героев с членами молодежных организаций.
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