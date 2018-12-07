​Представители областного департамента дорожного хозяйства, мэрии Ярославля, служб заказчика, члены общественных советов, ОНФ, интернет-блогеры и активные жители региона обсудили планы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.



Объекты для ремонта определены путем открытого онлайн-голосования, организованного по инициативе губернатора Дмитрия Миронова на портале «Решаем вместе!». Участие в процессе отбора приняли около 50 тысяч человек.



– Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» с 2019 года становится частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказал директор департамента дорожного хозяйства региона Евгений Моисеев. – Ярославская область участвует в его реализации с 2017 года. Доля дорог, соответствующих нормативу, у нас сейчас составляет 60 процентов. Для сравнения: на 1 января 2018 года – только 44 процента. В рамках национального проекта планируется привести в нормативное состояние не менее 110 километров дорог областного и местного значения, в том числе 40 километров – в границах Ярославской агломерации.



В новом дорожном сезоне впервые федеральные средства предоставляются не только на дороги агломерации, но и на региональные дороги. Преимущественно – на опорную сеть, по которой осуществляются основные перевозки грузов и пассажиров. Также в программу стало можно включать капиталоемкие мероприятия, такие как строительство и реконструкция автодорог.



Рассматривается переход на предварительный инновационный стандарт, который регулирует применение новых асфальтобетонных смесей с более мелкой фракцией щебня.



Все участники обсуждений могли высказаться или задать вопрос. По итогам мероприятия собравшиеся согласовали перечень объектов проекта на 2019 год.



– Я считаю, список оптимальный, – отметил член общественного совета при департаменте дорожного хозяйства области, координатор проекта «Дороги Ярославля» Сергей Какурин. – Это наиболее проблемные дороги, которые надо ремонтировать в первую очередь. У каждого жителя области была возможность повлиять на перечень объектов еще летом: проголосовать или предложить свой вариант.



Объем средств на программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году определен в проекте бюджета в размере 2,8 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда – федеральные средства.



Справка



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



В 2018 году в рамках проекта было отремонтировано 30 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 82 километра, установлено 9 светофорных объектов. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превысило финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта направлено из регионального бюджета и 120 миллионов – из муниципальных. Таким образом, итоговое финансирование проекта в этом году составило практически полтора миллиарда рублей.



В агломерацию входят Ярославль, частично Ярославский и Тутаевский районы.