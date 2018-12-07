​В селе Мокеиха Некоузского района после гидравлических испытаний запущена новая угольная котельная. Она позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение домов – в них проживают 700 человек, а также социальных объектов – детского сада и школы.



Напомним, решение о строительстве этой котельной принято после проблем, возникших осенью прошлого года. Тогда ситуацию взял на контроль глава региона Дмитрий Миронов. На реализацию проекта было выделено около 20 миллионов рублей.



– В настоящий момент в Мокеихе работают две котельные – старая и новая, – пояснил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Олег Вараксин. – В дома и соцобъекты тепло поставляется в необходимом объеме. Перевести угольную котельную на автономный режим планируется до конца года.



Модульная котельная расположена рядом со старой – это позволило минимизировать строительство дополнительных тепловых сетей и не менять гидравлическую схему поселка. Работа этого объекта не только решит проблему с теплом в селе Мокеиха, но и позволит сэкономить на энергоресурсах.