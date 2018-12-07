​7 декабря в Правительстве области прошел семинар «Взаимодействие институтов гражданского общества, органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия коррупции». Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.



В работе приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, Общественной палаты региона, предприятий и учреждений, прокуратуры, члены общественных организаций, студенты и преподаватели ярославских вузов.



В рамках национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Президентом России, регионам дано поручение подготовить предложения по совершенствованию взаимодействия органов власти всех уровней с субъектами общественного контроля. Участники совещания обсудили новые тенденции в реализации государственной политики по профилактике правонарушений в сфере коррупции и предложения по совершенствованию действующих антикоррупционных мер.



– Именно институты гражданского общества сегодня обеспечивают поступление информации, позволяющей эффективно обеспечить работу в сфере противодействия коррупции. Это такой важный механизм обратной связи между публичной властью и населением, – сказал руководитель областного управления по противодействию коррупции Денис Курицын.



Денис Курицын напомнил, что на сайте регионального управления можно найти всю необходимую информацию и методические рекомендации по разработке планов противодействия коррупции, по ведению сайтов и моделям антикоррупционного поведения служащих.



В ходе совещания руководитель регионального управления Министерства юстиции РФ Наталья Кузьмина рассказала о работе ведомства в сфере противодействия коррупции и более подробно – о проведении экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных документов, принимаемых органами власти.



На семинаре были рассмотрены разные формы возможного взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти. В их числе – публичные слушания, общественная проверка, общественный мониторинг. Член Общественной палаты Ярославской области Антон Жуков в своем выступлении обратил внимание на нехватку общественных экспертов, разбирающихся в вопросах противодействия коррупции, и необходимость их подготовки.