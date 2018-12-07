​Вчера в общественной приемной губернатора Ярославской области личный прием граждан провел член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Каграманян.



Общественные приемные в муниципальных районах и городских округах работают уже четыре года. На сегодняшний день их более 20. Главная задача – организация работы с обращениями граждан и налаживание эффективной обратной связи между населением региона и губернатором.



– Здесь у граждан есть возможность получить бесплатную юридическую консультацию, помощь в решении практических вопросов, – отметил Игорь Каграманян. – Сегодня люди пришли с проблемами, касающимися ЖКХ, здравоохранения, лекарственного обеспечения. Приемные – это очень важный институт гражданского общества. Для власти любого уровня необходимо знать, что беспокоит людей, и заниматься этим.



Только за первый год работы в общественные приемные обратились около 5 тысяч человек, поступило более 2 тысяч письменных обращений. Особенно востребованы юридические консультации. Прием ведут три адвоката 5 – 6 раз в месяц. На каждый прием приходят в среднем 6 – 7 человек.