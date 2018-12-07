​В Федеральном дорожном агентстве проходит рассмотрение региональных программ в рамках подготовки к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



С докладом перед представителями Росавтодора, ФКУ «Центрдорразвития» и ФАУ «РосдорНИИ» выступила проектная команда Ярославской области во главе с директором департамента дорожного хозяйства Евгением Моисеевым.



– Мы озвучили планы по ремонту дорог на ближайшие шесть лет, – рассказал Евгений Моисеев. – В Ярославской агломерации показатель соответствия дорожной сети нормативу планируется увеличить с 52 до 85 процентов, отремонтировав почти 300 километров. По региональным дорогам мы должны до 2024 года привести в порядок более 900 километров, доведя показатель нормативного состояния до 50 процентов.



Также на встрече в Федеральном дорожном агентстве были затронуты вопросы, касающиеся использования инновационных технологий и материалов при ремонте объектов. В настоящее время проектным офисом региона совместно с Ярославским государственным техническим университетом по поручению губернатора Дмитрия Миронова рассматриваются возможности внедрения и использования современных материалов в дорожном строительстве, в том числе в рамках реализации нацпроекта.