Сегодня в Ярославле открылся один из крупнейших в Центральном федеральном округе экстрим-парков для внесезонного занятия молодежными видами спорта: скейтбордингом, BMX, велотриалом, роллер-спортом, паркуром, воркаутом. Общая площадь – более 800 квадратных метров.



– Это событие без преувеличения является знаковым для нашего региона, – сказал руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин. – Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миронова, Федерации скейтбординга России и неравнодушных граждан мы смогли открыть этот экстрим-парк, в котором, я уверен, будет подготовлено не одно поколение олимпийских призеров. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в реализации проекта. Без вашей инициативы, поддержки и интереса к спорту не получилось бы ничего. Спасибо вам, дорогие друзья!



Проект стал результатом совместной деятельности областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, Федерации скейтбординга России, РФСОО «Федерация скейтбординга Ярославской области», ГАУ ЯО «Дворец молодежи», представителей экстремальных видов спорта и частного бизнеса – спортивно-развлекательного центра «Ярбатут».



В церемонии открытия площадки принял участие президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.



– Хочу поблагодарить губернатора за то, что случайная встреча полтора года назад привела к тому, что сначала появился уличный скейт-парк в Ярославле, а сегодня мы вместе открываем крытый парк. Он отличный, – отметил Илья Вдовин. – И хочется, чтобы во всех городах появились такие объекты.



Скейтбординг из разряда уличной субкультуры перешел в ранг олимпийской дисциплины, которая будет представлена на играх 2020 года в Токио. В рамках комплексной работы по развитию этого направления на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского уже ведется подготовка квалифицированных тренеров по экстремальным видам спорта. Первый набор юных спортсменов-экстремалов состоится в Ярославле, в МУ СШОР №3, на базе которой в январе 2019 года одним из первых в России открывается отделение по скейтбордингу.



В рамках торжественной церемонии открытия состоялись показательные выступления сборной команды России по скейтбордингу и Кубок федерации «Volga-Cup».